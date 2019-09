Makers, artisti e creativi cercasi: sta per scadere "Mac", bando di Progetto Giovani Padova

Dopo il successo dello scorso anno, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova promuove la nuova edizione di "Mac", una call rivolta a giovani creativi, makers, artigiani e artigiani digitali, artisti visivi e multimediali, designer e web designer under 35 che risiedono, studiano o lavorano in Veneto, per l’assegnazione di 4 postazioni di lavoro condivise in uno spazio situato in Piazza De Gasperi a Padova. Le candidature devono essere presentate, secondo le modalità indicate nel bando presente su www.progettogiovani.pd.it, entro e non oltre le ore 24 di lunedì 30 settembre.

"Mac"

Gli assegnatari potranno usufruire gratuitamente per 10 mesi (ottobre 2019 - agosto 2020) di una postazione di lavoro ed essere supportati concretamente nello sviluppo di un proprio progetto di attività artistico-artigianale-creativa attraverso le fasi di ideazione, progettazione, produzione e vendita delle proprie realizzazioni. "Mac offre formazione specialistica e consulenze personalizzate con professionisti del settore. Inoltre, durante il percorso, gli assegnatari delle postazioni potranno fare richiesta di contributo per lo sviluppo del proprio progetto e accedere a forme di finanziamento agevolate per l’avvio d’impresa. Mac intende avviare un’importante operazione di rigenerazione urbana attraverso le pratiche creative, per contribuire alla riattivazione dell’area urbana di Piazza De Gasperi a Padova. L’obiettivo è di proporre nuove funzioni sociali e culturali in contesti urbani che necessitano di essere rigenerati. Il progetto si avvale della collaborazione di prestigiosi partner quali il Parco scientifico tecnologico “Galileo Visionary District”, il Cna di Padova e l’Associazione Gai - Circuito per i giovani artisti italiani. Gli interventi di promozione della creatività giovanile e l’incentivo alla produzione artistico-creativa sono strategici e parte integrante dei processi di innovazione sociale, culturale ed economica necessari per lo sviluppo della città e della sua comunità. In quest’ottica, l’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, attraverso il progetto "Mac" offre la possibilità di utilizzare uno spazio di sperimentazione volto a favorire e far emergere il potenziale dei giovani in un’ottica di inclusione imprenditoriale.

Come candidarsi

La partecipazione è gratuita. Le candidature devono essere inviate via mail all’indirizzo pg.creativita@comune.padova.it entro e non oltre le ore 24:00 di lunedì 30 settembre, con oggetto “Candidatura Mac 2019”. I candidati devono presentare la seguente documentazione: curriculum vitae; breve portfolio che illustri il percorso artistico/creativo e il lavoro di ricerca dell’autore; idea progettuale da sviluppare in caso di assegnazione di una postazione di co-lab (500 parole max); ipotesi di incontro/workshop da organizzare presso lo spazio, indicando il tema, il target di riferimento, gli eventuali ospiti/relatori da coinvolgere (500 parole max).