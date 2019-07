Cercasi oltre 1.500 operatori per residenze sanitarie per anziani: ecco come candidarsi

A.A.A. cercasi con urgenza direttori di struttura, personale amministrativo, medici geriatri, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, educatori, podologi, cuochi e personale ausiliario da impiegare subito nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”, l’azienda leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti.

Le posizioni richieste

La richiesta pressante non riguarda soltanto 350 nuove assunzioni a tempo pieno ma anche ben 1.200 posizioni da sostituire durante le ferie estive (luglio-settembre). Oltre a quelle di prossima apertura a Macomer (Nuoro) e a Genova Sestri Ponente, le RSA per le quali è più urgente la richiesta di infermieri, fisioterapisti e operatori sociosanitari – soprattutto per quanto riguarda le sostituzioni estive – sono quelle venete in provincia di Padova (a Conselve e Bovolenta), di Treviso (a Follina) e di Venezia (Cinto Cao Maggiore, Marcon e Torre di Mosto).

“Sereni Orizzonti”

In un contesto economico contrassegnato dalla stagnazione degli investimenti e da un basso indice di occupazione, il settore labour intensive dell’assistenza socio-sanitaria alle persone anziane gode viceversa di ottima salute. Fondato a Udine nel 1996 da Massimo Blasoni, il gruppo “Sereni Orizzonti” ha registrato nell’ultimo quadriennio una crescita del +147% del proprio fatturato, che quest’anno supererà i 200 milioni di euro. Attualmente gestisce 5.300 posti letto e occupa quasi 3mila dipendenti in 80 RSA distribuite in tutta Italia ma anche in Germania. Nel biennio in corso il gruppo sta investendo oltre 200 milioni di euro in nuove costruzioni e punta ad arrivare a complessivi 10.000 posti letto entro il 2021. Le occasioni di lavoro per persone capaci e motivate davvero non mancano: i curricula possono essere inviati a risorseumane@sereniorizzonti.it oppure compilando la form che si trova all’indirizzo http://www.sereniorizzonti.it/customer/contact?b=work