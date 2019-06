Da mezzo secolo al servizio dei padovani: compie 50 anni la famosa bottega cittadina di frutta e verdura

Una delle preziose istituzioni padovane da preservare. E festeggiare: compie 50 anni il negozio di frutta e verdura Lotto, storica bottega di piazza dei Frutti a Padova.

La storia

Tutto partì da Duilio “Rigo” Lotto, che nel 1939 venne assunto nel già esistente negozio quale “ragazzo di bottega”. Vi lavorò fino al 1969, quando - aiutato dalla moglie Amelia - rilevò il negozio dal vecchio proprietario. Ed ancora oggi, passando per il "Canton delle Busie" al civico 2 e 3 di piazza della Frutta, si può ammirare l'architettura originaria, con i suoi due archi di portico che all'inizio del secolo ospitavano due diversi esercizi: uno vendeva formaggi, l'altro “ombre” per i padovani più... “assetati”. Oggi l'attività è gestita dai figli di "Rigo", Paolo e Giuseppe Lotto, che oltre a portare avanti la tradizione del padre hanno deciso nel 2002 di ristrutturare completamente il negozio, mantenendo però come detto la struttura e l'architettura originaria.

La festa

E mercoledì 26 giugno sarà grande festa dalle ore 18, per onorare una “pietra miliare” di piazza dei Frutti e di tutta Padova.