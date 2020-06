Buone notizie per il cantiere di via Vigonovese: riapre la tangenziale

Buone notizie per il cantiere di via Vigonovese: «Con 5 giorni di anticipo rispetto la tabella di marcia iniziano le manovre di riapertura della tangenziale. Da oggi aperta la corsia lenta in direzione sud > est e eliminato il salto di carreggiata. Nei prossimi giorni si apre tutto.Già iniziate le asfaltature di via Vigonovese che riaprirà immediatamente dopo la tangenziale. Si lavora per ridare al più presto strada alla circolazione delle auto: anticipare i lavori è stata una mossa vincente e presto sia la Tangenziale che via Vigonovese saranno percorribili. Stiamo ultimando un lavoro importantissimo per la sicurezza delle nostre infrastrutture».

