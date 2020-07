Tribunale, ripartono le udienze grazie a collaborazione tra Ordine degli Avvocati e Procura

Percorsi segnati a terra, transenne, segnaposti, cartelloni, lettere di colori diversi che indicano la strada che porta ai vari uffici. Il tribunale di Padova è pronto ad affrontare la “fase quattro” post emergenza Covid 19. L’Ordine degli avvocati insieme ai vertici del palazzo di giustizia hanno predisposto alcuni moduli di sicurezza per garantire il distanziamento sociale all’interno delle aule e nei corridoi.

Il piano è stato presentato oggi alla sede dell’Ordine, presenti anche la presidentessa del tribunale Caterina Santinello e il procuratore capo Antonino Cappelleri. «Sin dall’inizio del lockdown abbiamo cominciato a lavorare insieme per garantire una ripresa più veloce possibile – afferma il presidente degli avvocati padovani Leonardo Arnau – il tribunale ci ha messo a disposizione le sue conoscenze e il personale mentre l’Ordine ha dato mandato all’ingegner Guido Cassella di predisporre un piano adeguato al grande afflusso di persone che ogni giorni si presenta in tribunale».

I dipendenti, tra procura, tribunale ordinario penale e civile sono circa 400, gran parte di loro durante la pandemia ha lavorato in smart working, ora il lavoro in presenza sta tornando via via alla normalità ma solo dopo le vacanze estive il tribunale comincerà a funzionare a pieno regime. «Da questo punto di vista i regolamenti che sono giunti dal Governo non ci hanno aiutato – spiega Caterina Santinello – buona parte del lavoro è stato fatto grazie all’iniziativa personale dei dipendenti, più di qualcuno è venuto al lavoro durante il lockdown per dare il suo contributo alla ripresa”. “L’amministrazione centrale soffre una lentezza cronica dovuta anche alla carenza di personale – afferma il procuratore capo Antonino Cappelleri - a questa lentezza abbiamo sopperito al meglio con un piano condiviso».