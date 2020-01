"Abbonato in prova": in meno di tre mesi 335 nuovi abbonamenti

Forte del grande riscontro dei primi mesi prosegue “Abbonato in prova”. L’iniziativa, la prima del genere in Italia, ha l’obiettivo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici in concomitanza delle limitazioni invernali al traffico privato conseguenti all’accordo interregionale del Bacino Padano.

La promozione consente a possessori di autoveicoli ad uso privato soggetti ai cosiddetti blocchi del traffico invernale di acquistare un abbonamento in prova a prezzo agevolato. La campagna proseguirà in questi primi mesi del 2020 dopo che sono stati emessi in meno di tre mesi 335 nuovi abbonamenti.

Prezzo agevolato

Ogni soggetto possessore di autoveicoli alimentati a gasolio fino ad Euro 4 e benzina fino ad Euro 1 può fare richiesta di un abbonamento urbano e suburbano (prima e seconda tratta) trimestrale al prezzo agevolato di 20 euro anziché di 124 euro. Possono essere richiesti anche fino a tre abbonamenti per gli altri componenti del nucleo familiare.

Lorenzoni

«Ci stiamo muovendo su più fronti per incentivare i comportamenti che possano limitare le emissioni inquinanti – sottolinea il vicesindaco Arturo Lorenzoni – Per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo è necessario l’impegno di tutti e la nostra Amministrazione sta promuovendo iniziative a diversi livelli per promuovere pratiche virtuose».

Mezzi

Abbonato in prova si inserisce in una strategia articolata e complessiva dell’amministrazione per favorire l’uso di mezzi diversi dall’auto privata e che comprende anche gli incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita o il servizio di bike sharing MoBike.