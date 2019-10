Il nuovo concetto di abitare solidale è realtà: taglio del nastro per "Qui Padova"

Un sogno che diventa realtà. Nasce "Qui Padova", il nuovo concetto di abitare solidale: venerdì 18 ottobre giornata inaugurale con tavola rotonda sul Social Housing, tour guidato al polo multifunzionale e taglio del nastro

"Qui Padova"

"Qui Padova" è un polo multifunzionale articolato in un complesso di servizi e di edifici in via del Commissario 42 (laterale di via Pietro Bembo), esteso su un’area di 18mila mq complessivi. A tre anni dal permesso a costruire, oggi il social housing è una realtà pienamente operativa: promotori del progetto sono Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Sinloc, Regione Veneto, Investire Sgr, Fondazione La Casa, Fondazione Housing Sociale. Il centro polifunzionale è stato pensato e progettato per offrire alla comunità e al territorio nuovi spazi all’interno dei quali poter lavorare, mangiare, fare sport e socializzare, valorizzando il quartiere e la vita in comune. Questo nuovo concetto di abitare comprende, infatti, 92 appartamenti a canone concordato, di cui 8 alloggi convenzionati con il Comune di Padova, in cui già vivono 180 inquilini, una sala comune di svago riservata ai condomini, una sala per le associazioni, un centro medico polispecialistico, un centro diurno per anziani, un ristorante di cucina italiana, palestra e Casa a Colori, una casa vacanze sociali che ha da poco ottenuto la classificazione 4 leoni dalla Regione Veneto.

L'inaugurazione

La giornata inaugurale sarà articolata in 3 momenti: