Acciaierie Venete, la cena di raccolta fondi per gli operai feriti promossa da Liberi e Uguali

Una serata di cultura e solidarietà, con una pastasciuttata a sostegno delle vittime del tragico incidente di Acciaierie Venete del 13 maggio scorso, la presentazione del libro di Pietro Basso e un incontro con i rappresentanti sindacali dell'azienda. Queste le attività in programma per la serata di giovedì 7 giugno, promossa e organizzata da Articolo UNO - Liberi e Uguali di Padova alla Casa del popolo di via Pontevigodarzere a Padova. "Il lavoro! Ieri, oggi": questo il titolo dell'incontro che si svolgerà a 34 anni dall'ultimo comizio di Enrico Berlinguer a Padova.

Il programma

Alle ore 18 "La Breda, una storia operaia. Un paese e la sua fabbrica, tra sviluppo e tensioni sociali nel '900". Presentazione del libro con l'autore Pietro Basso e proiezione di filmati sulla Breda a cura di Massimo Camporese. Alle ore 20 pastasciutta di raccolta fondi a sostegno degli operai feriti nell'incidente sul lavoro del 13 maggio alle Acciaierie Venete (quota di partecipazione 10 euro). Alle ore 21 testimonianze dei rappresentanti sindacali delle Acciaierie Venete, di Tnt/FedEx e di ComdData. Intervengono Loris Scarpa (segretario Fiom Cgil Padova), Andrea Rizzo (Filt Cgil Veneto) e delegati sindacali.