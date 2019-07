Cittadini in campo per il loro territorio: le aree verdi di Borgo Veneto tornano a splendere

Il Comune ha lanciato l'idea, la cittadinanza ha reagito nel migliore dei modi. Ora Borgo Veneto ha già due rondò rimessi a nuovo, un terzo lo sarà presto e molte altre zone potrebbero seguire.

Nuovo biglietto di ingresso in paese

Merito di "Adotta un'aiuola", il programma promosso dall'amministrazione comunale per permettere a cittadini, associazioni e aziende di curare direttamente la manutenzione e la gestione di aiuole pubbliche stradali e aree verdi del territorio. I primi a offrire il loro servizio sono stati i gestori della Floricoltura Roberta, ditta di Santa Margherita d'Adige che nella frazione ha preso in carico tre rotonde fra Santa Margherita e Taglie. Due sono state messe a punto nel giro di pochi giorni con l'erba curata e nuove piante scelte ad hoc. E ben presto è arrivato anche il responso dei residenti, entusiasti per il nuovo biglietto da visita offerto a chi entra e passa nella cittadina.

Gli sfalci

In attesa della realizzazione della terza aiuola da parte della floricoltura e di nuove adesioni al progetto, il Comune ha anche avviato il secondo stralcio dei fossi. Operazione non poco complessa a causa delle particolari condizioni meteo degli ultimi mesi, con temperature torride dopo settimane di piogge abbondanti a maggio.