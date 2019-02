Il cuore degli alberi caduti continua a battere grazie a migliaia di cittadini veneti

Il cuore degli alberi schiantati nell'Altopiano di Asiago continua a battere grazie alla solidarietà dei veneti. Simbolicamente Donne Impresa Coldiretti Padova ha promosso l'iniziativa di offrire in cambio di beneficenza intagli ricavati dai larici nei mercati di Campagna Amica e negli agriturismi di Terranostra in occasione della festa degli innamorati.

L'iniziativa

«Nelle piazze e nei locali è stato un successo - rivela Valentina Galesso presidente provinciale delle imprenditrici - e oltre al passaparola l'idea è diventata virale anche sui social. Abbiamo richieste e ordini per cerimonie, souvenir, eventi. Ci hanno contattato le Pro Loco, i privati, le associazioni no profit, le famiglie e i singoli. Per noi si tratta di attestati di fiducia e soprattutto di una sfida che si sta già concretizzando in positivo». Le agricoltrici insieme alla squadra degli sponsor di #adottaunbosco - ricorda Coldiretti Veneto - sono gia' in contatto con l'amministrazione comunale di Asiago per cominciare la piantumazione del verde 'biodiverdity mix' che sarà il nuovo giardino dei cittadini, vero biglietto da visita della rinascita delle foreste sulle nostre montagne. «Con il contributo dei partner del progetto - interviene Chiara Bortolas vice presidente nazionale - possiamo contare su 28mila piante da mettere a dimora: una soddisfazione per noi poter contare sull'aiuto delle aziende, studi e societa' che hanno condiviso le nostre attività. Presto riuniremo le forze in un confronto pubblico per registrare le new entry che vogliono entrare nel cartello e verificare lo stato dell'arte. Nel frattempo ringraziamo la nostra ultima - in ordine di tempo - testimone Alice Montagner conduttrice televisiva, per questi scatti che fanno onore alla natura e all'immenso suo potere di rigenerazione che con l'uomo puo' ancora esprimere al meglio».