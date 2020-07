Il grande Parco Urbano della Guizza si farà: approvato il piano urbanistico attuativo

Adottato dalla Giunta comunale nella riunione di martedì 14 luglio il Pua (Piano Urbanistico Attuativo) del “Parco Guizza Nord - 1° stralcio".

Parco Guizza Nord

Diventa così realtà anche il progetto di Parco Urbano con il trasferimento al Comune dei 66.574 mq di terreno, previsto dal Piano Guida, che sarà adiacente al parco esistente nel limitrofo Comune di Albignasego, lungo Via Modigliani e in continuità con gli impianti sportivi già esistenti. Il Piano Urbanistico Attuativo adottato martedì 14 luglio, di iniziativa privata, è classificato dal Piano degli Interventi in vigore per la maggior parte come “zona di perequazione ambientale” per una superficie di 80.926 mq ai quali vanno aggiunti 4.332 mq destinati a verde attrezzato extra perimetro ed è stato approvato ed aggiornato con la delibera di Giunta n.2019/668 del 22 ottobre 2019, proprio con l’obiettivo di arrivare a disporre delle aree necessarie alla realizzazione del Parco Urbano. La ditta richiedente ha presentato un progetto di Piano Urbanistico Attuativo che prevede la realizzazione di edifici residenziali per una volumetria di 12.139 mc complessivi con un consumo di suolo (ai sensi della Legge Regionale 14/2017) di 16.013 mq. L’amministrazione comunale potrà disporre la revoca del Piano, qualora la ditta non provvedesse alla sottoscrizione della convenzione entro un anno dalla data dalla quale il Piano stesso abbia conseguito la possibilità di venire realizzato.

Arturo Lorenzoni

Sottolinea il vicesindaco Arturo Lorenzoni, alla sua ultima partecipazione in Giunta: «È un risultato di grande rilievo per la città e che mi dà grande soddisfazione. Il nuovo parco si affiancherà a quello già esistente ad Albignasego formando la più grande area verde della città, per quasi 150mila mq. Abbiamo rivisto un piano che era consolidato, riducendo di comune accordo con i proprietari la cubatura concessa. Una operazione che non è affatto semplice e che è un grande risultato da un punto di vista amministrativo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chiara Gallani

Soddisfatta anche l’assessora al verde Chiara Gallani: «Dove adesso c’è il mais avremo un parco bellissimo che vogliamo progettare anche con il coinvolgimento degli abitanti del quartiere come abbiamo già fatto, con grande successo per il Parco dei Salici, sempre alla Guizza, oggetto proprio in questi giorni dei primi interventi con la partecipazione dei residenti. Ma questo Parco per le sue dimensioni sarà a disposizione naturalmente di tutta la città, potrà diventare un punti di riferimento per famiglie e giovani, come accade con il nostro Parco Iris. Padova ha bisogno di verde e di verde di qualità e questa è certamente un intervento che va in questa direzione».