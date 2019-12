L'omaggio di Padova: un albero per Frances Hamilton Arnold, premio Nobel per la chimica

E con questo fanno 18: il Comune di Padova ha voluto dedicare un nuovo albero a Frances Hamilton Arnold, premio Nobel per la chimica 2018 per i suoi lavori su enzimi, peptidi e anticorpi.

Una cerimonia che si sarebbe dovuta tenere in via S. Pio X a Padova lungo la passeggiata Francesco Camilotti, dove la pianta (una sofora) è stata messa a dimora, ma il maltempo ha portato allo spostamento della cerimonia a Palazzo Moroni, dove l'assessore Chiara Gallani ha incontrato la biochimica e ingegnere statunitense consegnandole una piccola targa identica a quella che sarà poi posta sull'albero in questione. È dal 2008 che il Comune di Padova dedica a premi Nobel gli alberi che vengono messi a dimora lungo la passeggiata Camilotti, ma la particolarità è che questo è il primo intitlato a una donna. La dottoressa Frances Hamilton Arnold ha parlato di «gesto bellissimo ed emozionante»: la giornata si è poi conclusa con la consegna del dottorato ad honorem in Scienze Molecolari nell'Aula Magna del Bo.