Luci e sorrisi: i ragazzi di Vite Vere Down Dadi abbelliscono l'albero di Natale dell'Università

È un albero di Natale bellissimo, portatore di un messaggio positivo di vita e di futuro, quello che accoglie le persone nell'atrio di Palazzo Storione, all'Università di Padova. È l'albero con cui l'Ateneo ha scelto di festeggiare il Natale 2019, nell’ambito dell’impegno per la sostenibilità e l’inclusione.

L'albero di Natale

Nella mattinata di venerdì 5 dicembre le ragazze e i ragazzi della cooperativa Vite Vere Down Dadi hanno appeso all’abete le decorazioni che loro stessi hanno realizzato: un dono che hanno fatto all’università di Padova in occasione delle festività natalizie. Il laboratorio/atelier artistico crea oggetti, realizzati da persone con disabilità, che non hanno i connotati del "disagio'', ma della creatività. Nato con un piccolo gruppo di ragazzi con sindrome di Down che volevano apprendere abilità lavorative e sociali da spendere poi in vari luoghi di lavoro, il laboratorio è diventato una palestra per apprendere abilità lavorative, tecniche e modalità di lavoro, ma anche un luogo dove la creatività prende forma e diventa un prodotto apprezzato e richiesto dai clienti. Al termine delle festività, l’abete verrà restituito al suo ambiente naturale, per continuare a regalare ossigeno al nostro Pianeta.

Il doppio scopo

Commenta Alberto Scuttari, direttore generale dell'Università di Padova: «Siamo grati all’associazione Down Dadi e a tutte le persone che hanno collaborato a realizzare questo progetto, perché questo gesto semplice ci ricorda due cose. La prima è che viviamo in un momento in cui è giusto rendersi conto anche di ciò che c’è di positivo nelle nostre vite, e questo lo impariamo ogni giorno dai ragazzi; la seconda cosa è che dobbiamo imparare la loro positività verso il futuro e impegnarci nel nostro lavoro e nel nostro compito universitario per costruire per il domani un ambiente che sappia includere di più e che sappia ascoltare chiunque, trovando soluzioni che vadano bene per tutti»

Vite Vere Down Dadi

La cooperativa Vite Vere Down D.A.D.I. nasce dalle grande esperienza dell’associazione Down Autismo e Disabilità Intellettive Onlus per ampliarne e consolidarne la mission innovativa, ossia costruire quel progetto di vita che permetta a ciascuna persona con disabilità intellettiva di vivere una vita il più possibile autonoma, sia dal punto di vista occupazionale, che abitativo e affettivo-relazionale: una vita vera. Anche quest’anno a Natale, il Dadi_Shop, il negozio solidale di Down Dadi, gestito interamente da persone con disabilità intellettiva, ha preparato idee regalo natalizie, acquistabili nel punto vendita nel centro commerciale “Il Bacchiglione” a Selvazzano.