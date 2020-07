Undici nuovi esercizi inseriti: si arricchisce l’Albo dei locali e delle attività storiche

Da oltre 10 anni è istituito l’albo dei locali e delle attività storiche del Comune di Padova, un'iniziativa nata in collaborazione con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato ( Ascom, Confesercenti, Appe, Upa, Cna) che ha l’obiettivo di sostenere e far conoscere gli esercizi commerciali e artigianali di tipo tradizionale che sono un patrimonio prezioso della città.

Albo

L’Albo dei locali storici e della attività storiche della Città di Padova valorizza e tutela le attività che hanno più di 40 anni di vita. Gli esercizi sono divisi in due categorie: i locali storici, nei quali oltre alla storicità dell’ attività sono ancora presenti specifici elementi che riguardano la struttura dei locali, gli arredi e le insegne, e le attività storiche comunque testimoni della tradizione cittadina e della storia dell’economia padovana. Mercoledì 8 luglio si è riunita la Commissione che verifica i requisiti per l’iscrizione e il loro mantenimento per il periodico aggiornamento dell’Albo: le attività inserite crescono di numero passando da 122 a 133 grazie all’inserimento di 11 significativi esercizi con una lunga storia alle spalle. L’assessore alle attività produttive e al commercio Antonio Bressa commenta con soddisfazione: «Si arricchisce l’albo dei locali e delle attività storiche del Comune di Padova, confermando l’interesse dei negozi della città con più di 40 anni ad entrare in questo prestigioso elenco. Il nostro intento è quello di valorizzare questo patrimonio di attività che rappresenta una parte importante dell'identità culturale della città e che troverà anche spazio anche nelle prossime azioni di promozione turistica. Si stanno infatti anche sviluppando vere e proprie visite guidate alla ricerca di questi luoghi, a partire da quelli più simbolici e significativi».

Nuovi locali storici

Questo l'elenco dei nuovi locali storici: