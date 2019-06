Esordio discografico per il chitarrista Mariano Colombatti con l'album “Fly Down”

Fa il suo esordio discografico Mariano Colombatti, chitarrista padovano di 35 anni, con l'album “Fly Down” per la Emme Record Label di Roma. Il progetto musicale è nato all’interno del conservatorio Francesco Venezze di Rovigo, la cui registrazione, avvenuta nel Teatro Delle Voci di Treviso, ha visto coinvolti in gran parte studenti ed ex studenti di questa istituzione: Marco Zago (pianoforte, tastiere, synth), Alberto Zuanon (contrabbaso, basso elettrico), Federico Cassandro (batteria), Valentina Frezza (voce), Alessandro Arcolin (batteria) e Giacomo Zilio (sound engineering, mixaggio, mastering).

L'album

L'album è il risultato di un lavoro certosino e propone brani originali che rivelano un miscuglio di influenze. Nel disco la radice del jazz si incontra con i più disparati stili che contraddistinguono gli ascolti del gruppo: l’hip hop, il neo-soul, il rock, il funky, per produrre una fusion di elementi che ha nell’armonia jazzistica la sua chiave unificatrice. L'album d'esordio del chitarrista padovano si trova su spotify, apple music e altre piattaforme di streaming. Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina dell'artista al seguente link.

Artwork e grafica Elena Borsetto