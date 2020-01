Alessandra Mussolini al Morning Show: «La Segre contraria a una via ad Almirante? Fomenta odio»

Interrogata sulla via intitolata a Verona, a Giorgio Almirante, in concomitanza con la cittadinanza onoraria alla Senatrice Lilina Segre sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, Alessandra Mussolini ha sopreso tutti con un «Liliana Segre contraria a una via per Almirante? Fomenta odio». Lo ha detto intervenendo in diretta a Il Morning Show, trasmissione condotta su Radio Café da Ivan Grozny Compasso, con Alberto Gottardo e la regia di Simone Alunni.

Democrazia

«La democrazia - ha detto in diretta la Mussolini - consiste nel far convivere diverse culture e il rispetto di diverse storie e posizioni. Ecco perchè io dico la Liliana Segre e metto un punto di domanda. E' una figura che dovrebbe essere bonaria, è una nonnina, va nelle scuole, dovrebbe parlare contro il pregiudizio, contro la violenza, ha avuto un dramma umano e quindi dovrebbe rigettare il pregiudizio. Questa commissione è contro il pregiudizio? E poi se invece fomenti l'odio, anche no».

Strega di Biancaneve

Alessandra Mussolini, si stava discute3ndo sul via libera all'intitolazione di una via di Verona a Giorgio Almirante, ufficiale dell'esercito della Repubblica sociale italiana e fondatore del Movimento Sociale Italiano, nello stesso giorno in cui il Consiglio comunale ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. «Fa bene il sindaco di Verona. c'è chi vuole il pensiero unico? - ha aggiunto Alessandra Mussolini riferendosi a Liliana Segre - Sennò ti trasformi da nonnina a strega di Biancaneve».