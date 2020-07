Alessio-b e il murale di 7 metri dedicato agli operatori sanitari

«Sono davvero fiero di poter realizzare la mia Wonder Woman dentro all’Ospedale della mia città. Non riusciremo mai a ringraziare abbastanza il personale sanitario per quanto è riuscito a fare in questi mesi: è grazie all’incredibile tenacia, forza d’animo e umanità di queste persone se siamo riusciti a superare questo momento così delicato. Spero che questo tributo, così ben visibile, riesca ad esprimere la gratitudine di tutta la cittadinanza nei confronti di questi straordinari eroi», ha dichiarato Alessio-b