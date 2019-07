Meteo, prolungato fino a mercoledì 10 luglio lo "stato di attenzione" per i bacini idrografici

Nel segno dell'instabilità: prolungato lo stato di attenzione in tutti i bacini idrografici del Veneto alla luce delle previsioni del tempo, che indica un'alta probabilità di precipitazioni.

Stato di attenzione

Questo il comunicato diramato dalla Regione Veneto: "Fino alla mattinata di mercoledì 10 luglio proseguirà la fase perturbata in Veneto, con la possibilità di alcuni temporali intensi su tutto il territorio regionale. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14 del 10 luglio prossimo lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in tutti i bacini idrografici".