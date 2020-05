"Allerta temporali e rischio di criticità idrogeologica": l'avviso di Regione Veneto e Protezione Civile

Riceviamo dalla Regione Veneto e pubblichiamo:

"In Veneto tempo instabile a partire dal pomeriggio di sabato 23 maggio dalle Dolomiti con rovesci e temporali dapprima locali, con tendenza a divenire sparsi dalla sera e in estensione verso le Prealpi e la pianura (specie quella centro settentrionale) fino alle primissime ore della mattinata di domenica 24 maggio. Saranno possibili anche forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento, specie sulle zone montane/pedemontane e sulla pianura settentrionale e nord-orientale. Visti i fenomeni meteorologici previsti, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala rischi di criticità idrogeologica (allerta gialla), nel caso di temporali forti, in tutti i bacini idrografici del territorio regionale, con l’unica eccezione di quello del Basso Adige e Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco (che comprende il Basso Veronese e il Polesine)".