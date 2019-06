L'alternanza scuola-lavoro? Si può fare anche in Questura: l'esperienza di Adelmo e Filippo

Ammettetelo, non l'avreste mai immaginato. E invece è tutto vero: la Questura di Padova ha stipulato un accordo con l'ufficio scolastico provinciale per consentire agli studenti di poter fare proprio in Questura uno stage nell'ambito del progetto relativo all'alternanza scuola-lavoro.

Lo stage

Ed è proprio ciò che è successo ad Adelmo e Filippo: i due ragazzi, che hanno da poco terminato il terzo anno al liceo statale "Cornaro" di Padova, hanno lavorato per due settimane nell'ufficio per il rilascio e la stampa dei passaporti. E a fine servizio hanno ricevuto l'attestato dalle mani del questore Paolo Fassari.