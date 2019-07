Amazon Prime Day da record anche a Vigonza: i primi due, curiosi, oggetti consegnati

Numeri stellari, con clienti che in tutto il mondo hanno acquistato più di 175 milioni di prodotti di ogni genere. Sono i risultati di Prime Day, l'iniziativa di Amazon che prevedeva una serie di sconti il 15 e 16 luglio.

Evento record

Cifre da capogiro, che hanno portato l'iniziativa del colosso dello shopping online di Jeff Bezos a superare a livello globale i risultati dei più recenti Black Friday e il Cyber Monday. Di fatto il più grande evento di shopping globale nella storia di Amazon, con oltre un milione di offerte disponibili in esclusiva per i clienti Prime.

Curiosità da Padova

Un successo che ha visto coinvolti anche gli stabilimenti italiani, incluso il deposito di smistamento di Vigonza dal quale passano ogni giorno migliaia di prodotti e ordini. Curiose le statistiche, con i primi due articoli acquistati durante il Prime Day e consegnati dalla sede padovana. Se l'amplificatore portatile può non suscitare eccessivo stupore, lo stesso non vale per il primo assoluto: un orologio a cucù di design. Decisamente meno originali i dati nazionali, dove i prodotti più acquistati sono stati cialde di caffè, detersivo per lavatrice in capsule e caricabatterie portatili.