100% Animalisti per salvare la colonia felina di Roncajette: «Animali murati vivi»

Nuovo blitz da parte dell'associazione Centopercentoanimalisti, che nella notte tra martedì e mercoledì è intervenuta a Roncajette per proteggere una colonia felina.

Un rifugio per la colonia

A rendere nota l'azione è lo stesso comitato attraverso una nota stampa. Luogo dell'azione è lo stabile che accoglieva la cartiera di Roncajette, da tempo in stato di abbandono. I capannoni sono diventati il rifugio di molti animali, che specialmente durante l'inverno vi cercano riparo. Tra questi c'è una colonia felina regolarmente registrata (fa sapere l'associazione) di cui si occupano diverse persone che vivono nelle vicinanze, formata da diversi gatti molti dei quali anziani, alcuni addirittura ciechi.

Lavori in corso

Con l'arrivo della stagione fredda la ex cartiera è diventata meta anche di molti senzatetto e sbandati, il che ha spinto la proprietà a far intervenire un'impresa edile per murare tutti gli accessi. Una lotta all'abusivismo sì, ma che secondo Centopercentoanimalisti ha un risvolto drammatico. La chiusura rischia infatti di bloccare all'interno gatti e altri animali: l'inizio dei lavori è previsto per mercoledì 6 febbraio e prima del via alle operazioni nessuno ha pensato a sgomberare l'area dagli animali.

Richieste precise

«Non è accettabile che gli animali vengano murati vivi e lasciati a morire di fame» commentano «Vogliamo la garanzia che ogni animale sia stato evacuato, oppure vengano lasciate delle vie di fuga per eventuali gatti rimasti all'interno: la legge vigente lo impone, quindi architetto e impresa edile sono avvisati» è l'appello di Centopercentoanimalisti. I militanti la notte scorsa hanno affisso due manifesti sulla recinzione per lanciare un messaggio chiaro: «I responsabili rispettino i gatti, gli animali e la legge in vigore, in caso contrario si assumeranno tutte le responsabilità e le nostre determinate proteste».