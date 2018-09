“Ci vediamo da 70 anni”: grande festa in pieno centro a Padova per l'Ottica Colombo

Una delle autentiche istituzioni patavine. Di quelle tramandate di padre in figlio. Nel nome della professionalità: compie 70 anni di onorata attività l'“Ottica Colombo”, in pieno centro a Padova. E per l'occasione festeggia in grande stile.

70 anni di Ottica Colombo

È infatti dal lontano 1948 che la famiglia Colombo si prende cura della vista dei padovani di tutte le età, oggi come allora orientando la propria filosofia professionale alla fornitura di un servizio personalizzato ad hoc sulle esigenze dei propri clienti, che va oltre alla vendita del prodotto. “Un occhio al passato per guardare al futuro”: è questa la filosofia di figlio e nipoti del fondatore dell’Ottica Colombo che da 70 anni è riconosciuta per professionalità e innovazione, frutto dell’esperienza maturata in ben tre generazioni di ottici optometristi.

La festa

L’attuale titolare, Renzo Colombo, ha deciso di celebrare questo importante anniversario invitando tutti i clienti: l’evento sarà aperto al pubblico e si terrà sabato 15 settembre nella piazzetta interna di Palazzo Zabarella, di fronte al negozio di ottica, che vanta l’inserimento all’Albo delle Attività Storiche della nostra città. Dalle ore 18, dopo un aperitivo di benvenuto, a tutti i partecipanti verrà regalata una preziosa Card Anniversario, uno sconto di €50 utilizzabile sull’acquisto di un occhiale da vista o da sole del valore minimo di €100. L’occhiale acquistato con la Card Anniversario comprenderà anche un’assicurazione rotture e furto della durata di un anno sull’80% del valore dell’acquisto. Ma non solo, a tutti i clienti oltre allo sconto verrà riservato inoltre un omaggio speciale per premiare i '70 anni di fedeltà'. Commenta Renzo Colombo, titolare dell'ottica e presidente del Gruppo Ottici optometristi di Confcommercio Ascom Padova: “Sono orgoglioso e felice di festeggiare con i nostri clienti di sempre, amici, autorità e colleghi questo importante traguardo. L’evento sarà anche l’occasione perfetta per inaugurare il nuovissimo studio di fianco al nostro negozio a Palazzo Zabarella, che sarà dedicato alla contattologia specialistica e dove eseguiremo inoltre esami optometrici delle funzioni visive con metodi e strumentazioni innovativi per proporre sempre la migliore soluzione alle necessità dei nostri clienti”.