900 coppie per una grande festa: tutti al Geox per le nozze d'oro, di diamante e di platino

Nella mattinata di domenica primo dicembre il sindaco di Padova Sergio Giordani, con l’assessora al sociale Marta Nalin e la consigliera comunale Anna Barzon, hanno festeggiato al Gran Teatro Geox le coppie della che celebrano o hanno celebrato nel corso dell’anno il 50°, il 60° e il 70° anniversario di matrimonio.

897 coppie

È dal 2007 che attraverso questo appuntamento annuale l’Amministrazione Comunale ringraziare personalmente queste coppie per il loro contributo allo sviluppo della comunità padovana. La loro unione è un prezioso esempio per tutti, in particolare per i giovani. All’evento sono stati invitate 651 coppie che festeggiano le nozze d'oro, 233 le nozze di diamante e 13 coppie che nel 2019 hanno raggiunto il grande traguardo delle nozze di platino: non tutte si sono potute presentare questa mattina, ma nonostante questo il teatro era molto gremito. Queste coppie dimostrano come sia possibile crescere e invecchiare affrontando, giorno dopo giorno, le piccole e grandi sfide quotidiane. Dopo la Santa Messa celebrata da Don Massimo De Franceschi, parroco della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Montà e il saluto delle autorità, le coppie più “vivaci” si sono lanciate nel ballo sulle note delle musiche e delle canzoni della “Maria dal Rovere Band”. Anche il Sindaco ha voluto partecipare alle danze ed è poi rimasto a disposizione delle coppie presenti per una foto ricordo. Per l’occasione è stata realizzata una pergamena ricordo che è stata consegnata a tutte le coppie presenti al termine della mattinata. Gli assenti potranno ritirare la pergamena omaggio nei giorni successivi presso l’Ufficio Attività Creative Terza Età - Via Giotto, 34 nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì ore 9:00 – 12:00 e martedì ore 15:00 – 16:30.