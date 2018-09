Vacanze garantite anche agli anziani in difficoltà: l'aiuto del Comune di Padova a 1.000 concittadini

Chiamatelo pure 'diritto alle ferie'. Sono circa 100 gli anziani padovani che stanno godendo di qualche settimana di riposo presso i centri climatici di vacanza promossi e finanziati dal Comune di Padova, che ogni anno investe risorse per consentire complessivamente a circa mille concittadini anziani di godere di questa opportunità (prevedendo che in caso di situazioni di fragilità o difficoltà ciò avvenga in maniera gratuita o con forti sconti).

“Nuove occasioni e più esenzioni”

E il sindaco Sergio Giordani ha voluto verificare 'sul campo' che tutto andasse per il meglio: il primo cittadino di Padova ha fatto loro visita sia a Sottomarina che ad Andalo. E proprio nella località trentina Giordani non solo ha espresso tutta la propria soddisfazione per la buona riuscita dell'iniziativa ma ha anche auspicato un impegno ancor maggiore in futuro: “Il rispetto per i nostri anziani padovani è un valore sacro e noi, in varie forme, facciamo di tutto per rendere loro una parte della passione e della dedizione che hanno donato alla nostra comunità. L'esperienza di questi soggiorni che coniuga socialità, riposo e salute è molto importante. Sicuramente vogliamo svilupparla nei prossimi anni, prevedendo nuove occasioni di viaggio, un allargamento dei partecipanti e ulteriori esenzioni".