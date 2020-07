Con tanto di riqualificazione dell'area: apre a Padova il nuovo supermercato Aldi

Aldi, parte del Gruppo Aldi Süd (realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata), amplia la sua offerta discount con l’apertura di un nuovo punto vendita a Padova.

Aldi

Con oltre 1.200 metri quadri di area vendita, il nuovo punto vendita Aldi di Padova sorge in via del Plebiscito e sarà inaugurato giovedì 23 luglio. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 21.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20, il negozio ha creato 12 posti di lavoro e Aldi conta ora in Veneto un totale di 841 collaboratori. Per valorizzare l’area in cui sorge il nuovo punto vendita, Aldi si è occupata della realizzazione di una nuova pista ciclabile e del rifacimento dell’area pedonale, dei marciapiedi e delle strade in prossimità dell’area di vendita. A cura di Aldi anche una nuova area verde di oltre 6.000 m2 e la piantumazione di oltre 80 alberi. Classificato in classe energetica A4, anche il punto vendita di Padova rispetta le politiche di sostenibilità ambientale del Gruppo: è dotato di un impianto fotovoltaico capace di erogare 48,45 kWp di energia verde e mette a disposizione dei clienti una colonnina da 22 kWp di ricarica per auto elettriche.