L'appello di Fabio Bui ai padovani: «Ripartiamo, ma nel rispetto della sicurezza»

«È il momento di restare uniti». Ad affermarlo nel giorno della grande ripartenza è Fabio Bui, il presidente della Provincia di Padova, che rivolge un semplice ma accorato appello a tutta la cittadinanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessuno sia lasciato indietro

«Si riparte tutti insieme, ma con consapevolezza e senso di responsabilità. Ripartiamo seguendo le prescrizioni che ci vengono date dalle istituzioni e, soprattutto, continuando a rispettare le regole sui dispositivi di sicurezza che abbiamo imparato tutti a indossare in questi mesi - spiega Bui -. Fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà finita dobbiamo far sì che le mascherine, l’igiene delle mani e la distanza di sicurezza interpersonale diventino routine quotidiane. È questo il momento di restare uniti, di sentirci parte della stessa lotta e di evitare ogni individualismo o personalismo. Siamo tutti parte della stessa comunità e nessuno deve restare indietro. Oggi più che mai è il momento per dirci che insieme ce la possiamo

fare».