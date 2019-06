Attualità Portello / Via Trasea, 10

"Le scorte di sangue scarseggiano, venite a donare": l'appello dell'Avis di Padova

Tramite la propria pagina su Facebook l'Avis Provinciale di Padova ha comunicato la carenza di sangue dei gruppi Zero Rh negativo e A Rh negativo: ecco come fare per donare