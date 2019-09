«Necessaria»: Coldiretti Padova approva la costruzione dell'importante bretella nella Bassa

Bretella di Bovolenta, il progetto della Provincia trova l’appoggio di Coldiretti Padova: la maggiore organizzazione agricola della provincia ritiene l’opera necessaria per migliorare il collegamento tra Piovese e Conselvano e per mettere fine al continuo passaggio di mezzi pesanti nel centro storico del paese, circondato da argini e ponti.

Bovolenta

Ricorda Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova: «Nei prossimi giorni riaprirà il nuovo ponte in centro e sarà di prima categoria, percorribile dunque anche dai mezzi pesanti dopo due anni e mezzo di stop forzato. Sono stati penalizzati anche gli agricoltori e i terzisti che dall’inizio del 2017 hanno dovuto accollarsi lunghe deviazioni per i mezzi che superavano il limite delle 25 tonnellate imposto per motivi di sicurezza. La riapertura del ponte, però, non risolve del tutto il problema del nodo viario di Bovolenta, delicato punto di collegamento fra Piovese e Conselvano, percorso ogni giorno da migliaia fra auto, camion e mezzi agricoli. Abbiamo affrontato l’argomento nel nostro Consiglio provinciale e siamo arrivati alla conclusione che il progetto di costruzione della bretella nord, a cui la Provincia sta lavorando in questi mesi, sia la soluzione migliore e definitiva. Questa opera, che permetterà di bypassare i ponti e le tortuose strade del piccolo centro toglierà il traffico pesante dal centro, con ricadute positive per la sicurezza stradale e renderà più scorrevole la circolazione, con benefici per tutti. Naturalmente, come ogni nuova strada, in questa fase di progettazione vanno previsti tutti gli accorgimenti tecnici per mitigare e ridurre al minimo l’impatto ambientale della bretella, tenendo conto anzitutto di chi abita nei pressi del nuovo tracciato. Auspichiamo che la Provincia di Padova metta in atto tutti gli interventi necessari affinché la bretella possa migliorare la sicurezza stradale e i collegamenti viari senza creare disagi per chi abita in zona. Ci auguriamo infine - conclude Bressan - che questo progetto non finisca in fondo ad un cassetto e trovi in tempi brevi i fondi e le risorse necessarie per la sua realizzazione».