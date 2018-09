Bassa Padovana, approvato il progetto della pista ciclabile lungo la Strada Regionale 10

"A sostegno della mobilità debole". Roberta Gallana, sindaco di Este, è visibilmente soddisfatta dopo l'approvazione del progetto della pista ciclabile lungo la Strada Regionale 10 'Padana Inferiore', che collegherà la frazione di Motta al centro del comune atestino affiancando la Padana Inferiore e collegandosi alla rete di percorsi ciclo-pedonali già esistenti.

Il progetto

Il progetto sarà inviato alla Regione Veneto per accedere ai contributi del bando inerente 'Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale', con il quale la Regione intende cofinanziare interventi di messa in sicurezza stradale di situazioni di evidente criticità, privilegiando la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti. Spiega il sindaco: "Dopo avere riportato alla luce l'antica Chiesa parrocchiale e il campanile di Motta, ridando dignità e bellezza a una delle porte di accesso di Este, la pista ciclopedonale rappresenta un ulteriore importante intervento, sia per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti sia per l'immagine di accoglienza e decoro della città. Un benvenuto degno di un territorio che si apre ai turisti e che vuole migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini".

Da Motta al centro

La Giunta Gallana ha approvato il primo stralcio del percorso ciclopedonale che, quando sarà realizzato per intero, collegherà la frazione di Motta al centro, arrivando al ponte di via Martiri della Libertà. Il tratto a cui fa riferimento la richiesta di finanziamento e il relativo progetto va dalla Chiesa di Motta all'intersezione con via Leonardo Da Vinci ed è lungo 756 metri. Mentre il progetto complessivo prevede il collegamento con il più ampio reticolo di percorsi ciclo-pedonali di cui Este si sta dotando, divenendo la naturale prosecuzione dei percorsi che si intersecano proprio in prossimità del ponte sul Canale Bisatto. Una diramazione della pista, già lungo via Rana Borgofuro, salirà sull'argine del canale per collegarsi all'anello ciclabile dei Colli Euganei. La pista, nei prossimi anni, sarà realizzata prevalentemente in sede propria usando la banchina a lato strada, che sarà finalmente riqualificata. Sarà infatti tombinato il fosso, resi sicuri gli attraversamenti pedonali, posta in opera la nuova segnaletica orizzontale e verticale.

"Città bella, sicura e sostenibile"

Conclude il sindaco Gallana: "La Strada Regionale 10 è una arteria di fondamentale importanza per lo scorrimento del traffico cittadino urbano ed extraurbano, percorsa quotidianamente da oltre 20.000 veicoli tra mezzi pesanti e autovetture. La realizzazione della pista ciclo-pedonale permetterà di migliorare e rendere più sicura la mobilità debole di questo tratto viario e, al contempo, di rendere più bello ed esteticamente qualificato il centro della frazione. L'attenzione per la mobilità debole è una nostra priorità. Basti pensare, oltre a questo progetto, ai numerosi investimenti per piste ciclabili (come i bikers point in corso di realizzazione nell'ambito del progetto 'We love bikers' o la riqualificazione delle piste di via Augustea e SR10) e altre iniziative tipo il car pooling e il pedibus. Vogliamo realizzare una città bella, sicura e sostenibile"