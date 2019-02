Accessibile a tutti: in via di realizzazione un'area gioco con caratteristiche inclusive

Davvero per tutti. Sono iniziati i lavori per realizzare la nuova area gioco con caratteristiche inclusive all’interno del Parco della Repubblica a Cadoneghe.

I lavori

I lavori si svolgeranno in due momenti distinti. La prima parte dei lavori prevede lo sbancamento del terreno e la realizzazione della platea di cemento. Dopo un periodo di sospensione dovuto alla maturazione del getto i lavori riprenderanno per la loro conclusione che prevede la stesa del pavimento anti-trauma e l'installazione delle attrezzature di gioco. Queste le parole dell’assessore Enrico Nania: «Sono molto contento dell’intervento, finalmente diamo una nuova immagine al Parco della Repubblica. È un intervento che rientra nei lavori che stiamo portando avanti per la riqualificazione del nostro patrimonio arboreo e di risistemazione del Parco stesso. Sono altresì contento perché è la prima area inclusiva di questo tipo che andiamo ad inserire nel nostro territorio, tra l’altro un’area molto grande che tocca molto spazio del parco andandolo a ridisegnare. Grazie a questo intervento i nostri cittadini con difficoltà e disabilità avranno finalmente la possibilità di usufruire di questi servizi, creando così dei percorsi condivisi insieme a tutte le altre persone che vivranno il Parco».