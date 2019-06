Arpav, continuano i controlli sull'aria a Conselve: in arrivo una nuova centralina

A oltranza: Arpav annuncia nuovi controlli sulla qualità dell'aria a Conselve.

Nuova centralina

Questo il comunicato diramato: "Nei prossimi giorni, nei pressi di via delle Magnolie a Conselve, Arpav inizierà una nuova campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con un mezzo mobile fra i più attrezzati in dotazione. Ciò accade a pochi giorni dalla fine dell’ultima campagna, svoltasi in piazza Donatori di Sangue dal 27 marzo a mercoledì 12 giugno, a testimonianza dell’attenzione dell’Agenzia per questa zona. Dall’inizio dell’anno infatti l’aria è tenuta sotto controllo da un laboratorio mobile. Ciò ha richiesto la modifica del piano provinciale annuale dei monitoraggi, adottato da Arpav a fine 2018, e la variazione dei periodi delle campagne già concordate con altri Comuni del Padovano".