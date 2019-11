Arriva da Asiago l'albero di Natale di Palazzo Moroni. Bressa: «Destinato all'abbattimento, gli diamo nuova funzione»

L’albero che sarà acceso dallo chef Carlo Cracco, sabato 30 dicembre di fronte Palazzo Moroni, arriva da Asiago. La protezione civile lo ha abbattuto perché pericolante e così è stato scelto dall’amministrazione comunale. «Diamo una nuova funzione a un albero che non poteva più stare dov’era», dichiara l’assessore Antono Bressa.

Lo stesso assessore ha fatto un appello pubblico alle catene di via Roma e a tutti i soggetti che vogliono contribuire alla valorizzazione del commercio nella città: «Negli anni sono stati alcuni piccoli negozi a farsi carico delle spese per l'installazione delle luminarie - spiega l'assessore -, ma ora chiedono che siano i grandi gruppi sempre più presenti nella via a contribuire. Quest'ultimi fanno però più difficoltà a impegnarsi in quanto necessitano di autorizzazioni di spesa da parte delle case madri. Così si è venuta a creare una situazione di stallo, nella quale il Comune ha già da tempo autorizzato l'installazione e attivato tutte le possibilità di allacciamento alla corrente elettrica, ma i privati non hanno ancora impegnato le risorse necessarie per partire con l'installazione. Siccome parliamo di una spesa veramente modica rispetto al giro di affari che si sviluppa nella via e non possiamo permetterci che non sia adeguatamente illuminata chiedo quindi, a chi ha la possibilità economica di farlo, di sbloccare velocemente la situazione e portare pienamente il Natale anche in via Roma. Sono certo che con un po' di buona volontà l'impasse si possa presto superare, Padova è una grande città di commercio e lo confermerà in tutte le sue vie dello shopping anche quest'anno». Chi volesse contribuire a sostenere l'installazione delle luminarie può rivolgersi direttamente alla segreteria dell'assessore.