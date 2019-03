Este chiama a raccolta i cittadini per salvare i monumenti: detrazioni fiscali sulle donazioni

L'idea è nata a fronte del successo riscosso dal bando di sponsorizzazione per i grandi eventi. Ora l'iniziativa viene ampliata anche nei confronti dei beni storici, artistici e culturali.

Grandi eventi a costo zero

Qualche settimana fa il Comune ha pubblicato un avviso che permette a enti pubblici e privati di collaborare per realizzare manifestazioni celebri (una su tutte "Este in fiore"). Il risultato è stato ottimale: grazie ai contributi ottenuti, molti eventi saranno a "costo zero" per il Comune perché coperti interamente dagli sponsor.

Salvaguardia e agevolazioni fiscali

Vista la grande partecipazione, l'amministrazione ha deciso di puntare ancora più in alto. Sponsor non solo per le manifestazioni, ma anche per restaurare e valorizzare i beni storico artistici. Tutti, imprese e privati cittadini, potranno contribuire beneficiando di detrazioni fiscali: «Chiunque potrà fare donazioni per la conservazione del patrimonio artistico culturale pubblico ottenendo agevolazioni fiscali grazie ad Art Bonus, che dà diritto ad un credito d'imposta fino al 65% delle erogazioni effettuate» spiega il sindaco. Il bonus nato nel 2014 approda per la prima volta a Este offrendo «Un modo per incentivare la partecipazione, l'attenzione e la co-responsabilizzazione nella tutela» aggiunge.

I siti che saranno riqualificati

E i progetti in cantiere sono tanti: «In questi anni abbiamo lanciato molte iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico, basti ricordare la gipsoteca comunale Gino Vascon oggetto di una specifica mostra, o il cantiere della chiesa dell'Annunziata, o la recente mostra di incisioni che espone anche opere delle raccolte civiche, o ancora l'avvio al restauro di una tela dello Zanchi del ciclo settecentesco della chiesa della Salute» precisa Gallana «Ma molto di più vorremo fare per il nostro ricco patrimonio: per questo l'Art Bonus diventa una opportunità sia per l'ente che per i mecenati». Il comune ha predisposto un elenco con i progetti di riqualificazione di luoghi storico artistici che possono beneficiare delle donazioni liberali: il monumento ai Caduti di piazza IV Novembre; la chiesa delle Consolazioni (quattro tipi di intervento); la chiesa della Beata Vergine della Salute (sette tipi di intervento); la sala dei Battuti; la torre civica di porta Vecchia; il Castello Carrarese; l'area archeologica di via Salute. Tutte le schede dei singoli interventi saranno consultabili sul sito del Ministero dei Beni Culturali, digitando "Este".