Sostenere la ricerca scientifica con Ascom e il Faro: tutte le informazioni

Mai come in questi mesi abbiamo potuto sperimentare da vicino la necessità e l’importanza della ricerca in ambito sanitario. Ed è questo il motivo per cui anche quest’anno Confcommercio Ascom Padova rilancia la scelta di indicare, nella destinazione del 5 x mille, l’Associazione “Il Faro per la Ricerca Scientifica Onlus”, impegnata da molti anni in attività di supporto alla ricerca scientifica e sanitaria.

Finanziare l'istituto

«In particolare da quattro anni – spiega il presidente Patrizio Bertin – “Il Faro” ha scelto di finanziare direttamente l’istituto di ricerca biomedica avanzata di Padova, con la campagna “Adotta un ricercatore. Ed è proprio recentissima la notizia che il team del prof. Alimonti, in collaborazione con l'Università di Padova, sia sulle tracce di una cura efficace contro il coronavirus. Una volta di più – conclude Bertin - questa è la testimonianza concreta che il mondo del commercio, del turismo e dei servizi è vicino a chi è impegnato nella difesa della salute. Di quella di oggi e di quella di domani». Ecco come fare: all’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi, nella casella dedicata alla scelta del 5X1000 è sufficiente indicare il numero di codice fiscale 92187520280.