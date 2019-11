Ascom, domenica la premiazione dei maestri del commercio: ecco i nomi

Sarà Cittadella la località teatro della premiazione 2019 dei Maestri del Commercio che “50 & Più”, il raggruppamento dei senior di Ascom Confcommercio Padova che conta più di 5000 aderenti nel territorio, pensionati e non. Organizzata per premiare i soci più fedeli e presenti sul territorio da oltre 25 anni (Aquile d’Argento), da oltre 40 (Aquile d’Oro) e da oltre 50 anni (Aquile di Diamante), la manifestazione, in programma a partire dalle 9.30 di domenica 17 novembre, si svolgerà presso la sede del Teatro Sociale, alla presenza del presidente di “50 & Più” Ascom Padova, Renzo Capitanio e di quello provinciale dell’Ascom, Patrizio Bertin.

Porteranno rispettivamente i saluti del Comune e della Provincia il sindaco Luca Pierobon e il presidente Fabio Bui.

All’iniziativa sono stati invitati i sindaci dei comuni dei premiati. Di seguito i nomi e le località di provenienza:

Tutti i premiati

ABANO TERME AQUILA CAZZARO FRANCA SELVAZZANO D. ARGENTO NICETTO MANUELA SACCOLONGO ARGENTO RAMPIN ELISABETTA SELVAZZANO D. ARGENTO FENIO PAOLO SACCOLONGO ORO MARSIGLIO ANTONIO SELVAZZANO D. ORO CAMPOSAMPIERO BERTOLO EMANUELA CAMPOSAMPIERO ORO GOMIERO MAURIZIO CAMPODARSEGO ORO BENASCIUTTI GIANNI CAMPOSAMPIERO DIAMANTE BUSTREO LUCIANA CAMPOSAMPIERO DIAMANTE FURLAN MARIO BORGORICCO DIAMANTE RUFFATO SILVANO CAMPOSAMPIERO DIAMANTE