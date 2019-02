100mila euro e 90mila nuovi alberi: il doppio gesto di un'azienda del Padovano

Un doppio, nobile gesto. Di quelli che sanciscono ulteriormente l'amore per la propria terra. Ma non solo: lunedi 25 febbraio alle ore 12 presso la Moretto Spa (azienda di Massanzago) il presidente delle Regione del Veneto Luca Zaia incontrerà il presidente Renato Moretto, il quale consegnerà direttamente nelle mani del Governatore un assegno di 100mila euro quale contributo e sostegno alle persone e ai territori del Veneto che sono stati colpiti dagli straordinari eventi atmosferici dello scorso autunno.

90mila alberi

In particolare è desiderio del Signor Renato Moretto poter contribuire con il ripopolamento di 220 ettari di bosco montano con 90mila nuovi alberi quale segno di una ritrovata speranza verso il domani. Spiega Renato Moretto: «Un anno fa, poco prima di Natale, sono stato vittima di un incidente durante il mio lavoro. Dopo una lunga, forzata e pesante convalescenza e recupero psico-fisico da ottobre sono rientrato in azienda, e oggi guardo al domani con una ritrovata forza e determinazione che vorrei riuscire con questo gesto a donare anche agli altri».

La Moretto S.p.A.

Moretto S.p.A. viene fondata a Massanzago nel 1980 da Renato Moretto. L’azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione di automazioni per l’industria di trasformazione delle materie plastiche. Le linee di prodotto includono: alimentazione e trasporto, deumidificazione, granulazione, dosaggio, stoccaggio, termoregolazione, refrigerazione, supervisione e sistemi integrati. L’azienda occupa più di 400 dipendenti nelle sedi del gruppo in Italia, Germania, Polonia, Turchia, Russia, Brasile, Cina, India e Usa, sfruttando oltre 73.000 mq di spazio coperto adibito ad uffici e area produttiva. Ogni anno Moretto vende più di 60mila macchine a clienti in 60 paesi, supportato da una rete di partner commerciali qualificati. In qualità di leader d'avanguardia nel settore delle materie plastiche, Moretto detiene più di 160 brevetti e continua ad investire, in media, il 6% del fatturato annuo per le attività di ricerca e sviluppo che vengono svolte da un apposito centro R&D situato nel quartier generale di Massanzago. Il motto Moretto "Empowering Plastics” riassume lo spirito aziendale, volto al perseguimento dell’eccellenza nel campo delle automazioni per la trasformazione della plastica.