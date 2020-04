"Nel nome del Gattamelata": venerdì la consegna degli alimenti in zona Arcella

È nata a Padova, grazie all’iniziativa e allo spirito solidaristico dei suoi primi associati, "Nel Nome del Gattamelata", un’associazione di promozione sociale che esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Consegne a domicilio

«Le iniziative dell'associazione- spiegano i promotori- sono realizzate avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati che svolgono la svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. Le risorse economiche sono costituite da: quote associative, donazioni e lasciti testamentari e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Come prima iniziativa legata all’emergenza Covid-19 l’associazione sta organizzando una campagna di aiuto alle famiglie in difficoltà economica consegnando beni di prima necessità inizialmente nel comune di Padova e comuni limitrofi (la prossima consegna avverrà nella giornata di venerdì 10 aprile in Zona Arcella “via Dupré”). Per maggiori informazioni, anche con riguardo alle iniziative in essere, si invita a le pagine Facebook e instagram dell’associazione. #nelnomedelgattamelata».

