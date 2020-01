Anno nuovo all'insegna delle assunzioni in Comune: 49 nuovi dipendenti e 169 in arrivo

Insegnanti, personale amministrativo, dipendenti in mobilità. Sono 49 e sono i nuovi assunti che dal 1 gennaio prestano servizio all'interno del Comune di Padova.

Chi sono i nuovi assunti

A loro va il benvenuto ufficiale dell'amministrazione comunale, che sottolinea come la firma di questi primi 49 contratti sia il primo di una lunga serie di passi volti a incrementare il personale. La maggior parte (36) hanno mansioni amministrative, mentre sette sono insegnanti delle scuole dell'infanzia e sei sono arrivati dall'esterno con la mobilità. Tutti loro rientrano nel piano delle assunzioni grazie ai concorsi svolti nei mesi scorsi e molti altri potrebbero vedersi presto assunti a tempo determinato in via del Municipio.

Più dipendenti in Comune

«Si prevede un significativo innesto di personale per valorizzare il prezioso lavoro dei nostri uffici a servizio della città» spiega il Comune. Le assunzioni devono sottostare alle decisioni del Governo ma i numeri di palazzo Moroni sono in netta crescita già dal 2018. Al 31 dicembre dello scorso anno i dipendenti a tempo indeterminato del Comune erano 1.1719 (tra cui 25 dirigenti) mentre a fine 2019 il numero è cresciuto di 19 unità, per un totale di 1.738 persone (26 dirigenti). «Un ultimo dell’anno con nuove assunzioni, pronti per un 2020 in cui vorrei tutti i nostri dipendenti fossero ancora più al centro delle nostre azioni. Credo che firmare un contratto con il nostro Comune significhi entrare a far parte dell'ente più bello del territorio, grazie al quale ogni giorno ci prendiamo cura della nostra bellissima città, di chi la abita, di chi la visita. Chi lo fa ha una grande responsabilità: lavorare per e con una grande comunità. Tutti devono poterlo fare al meglio, nelle migliori condizioni. Ci impegneremo per questo» ha spiegato l'assessore Francesca Benciolini.

Bandi in corso e in programma

Ad oggi risulta ufficialmente conclusa la procedura di concorso per l’assunzione di 87 istruttori amministrativi, 13 insegnanti di scuola dell’infanzia e 30 educatori di asilo nido (di cui 10 part time). Sono in svolgimento invece i concorsi per l'assunzione di 22 agenti e 11 ispettori di polizia locale, per quattro posizioni da istruttore direttivo informatico, due da istruttore direttivo avvocato e nove da istruttore direttivo amministrativo. Presto verranno banditi concorsi per sei posti da istruttore perito e per 16 operai specializzati. Questi concorsi porteranno a un totale di 169 posti di lavoro a tempo indeterminato in più.