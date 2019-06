Audizioni per “Le Magie di Omnia - il musical” alla Dreaming Academy

La Dreaming Academy in collaborazione con Teatrò, il nuovo teatro polivalente di Abano Terme indicono un bando di audizione per produzione professionale per ruoli ed ensemble de “Le Magie di Omnia - il musical”.

Quando

Lunedì 8 luglio dalle ore 10.30

Dove

c/o Dreaming Academy – Via Montà, 75 – Padova

Periodo contrattuale:

Ottobre 2019 – Maggio 2020

Periodo Prove (retribuite):

4 settimane tra settembre e ottobre 2019

Si cercano

Signa (mezzosoprano) cantante/attrice/ballerina con doti di pre-acrobatica età scenica 20-25 anni, corporatura magra altezza 1,70/1,75 circa.

cantante/attrice/ballerina con doti di pre-acrobatica età scenica 20-25 anni, corporatura magra altezza 1,70/1,75 circa. Viola (soprano) cantante/attrice/ballerina con doti di pre-acrobatica età scenica 18-23 anni, corporatura magra ma ginnico atletica, altezza 1,70/1,75 circa.

cantante/attrice/ballerina con doti di pre-acrobatica età scenica 18-23 anni, corporatura magra ma ginnico atletica, altezza 1,70/1,75 circa. Brando (tenore) cantante/attore età scenica 50-60 anni, corporatura magra altezza 1,75/1,85 circa.

cantante/attore età scenica 50-60 anni, corporatura magra altezza 1,75/1,85 circa. Lycaon/Sin (baritono) cantante/attore/ballerino con doti di pre-acrobatica età scenica 40-50 anni, corporatura magra altezza 1,75/1,85 circa. Voce sporca e graffiata.

cantante/attore/ballerino con doti di pre-acrobatica età scenica 40-50 anni, corporatura magra altezza 1,75/1,85 circa. Voce sporca e graffiata. Odine (soprano) cantante/attrice/ballerina età scenica 16-20 anni, corporatura robusta, altezza 1,55-1,65 circa.

cantante/attrice/ballerina età scenica 16-20 anni, corporatura robusta, altezza 1,55-1,65 circa. Alfa (tenore) cantante/attore/ballerino con doti di pre-acrobatica età scenica 18-23 anni, corporatura magra, altezza 1,75-1,80 circa.

cantante/attore/ballerino con doti di pre-acrobatica età scenica 18-23 anni, corporatura magra, altezza 1,75-1,80 circa. Nerea e Oxanis (mezzosoprano) ballerine di tap /cantanti/attrici età scenica 16-20 anni, corporatura magra, altezza 1,55-1,65.

ballerine di tap /cantanti/attrici età scenica 16-20 anni, corporatura magra, altezza 1,55-1,65. Est (mezzosoprano) cantante/attrice/ballerina età scenica 40-50 anni, corporatura magra altezza 1,65-1,70.

cantante/attrice/ballerina età scenica 40-50 anni, corporatura magra altezza 1,65-1,70. Autore (baritono) cantante/attore età scenica 30-35 anni, corporatura magra altezza 1,75/1,80 circa.

Corpo dei ribelli e Radianti si ricercano

cantanti con forte base di acrobatica e di danza

Struttura dell’audizione

Primo step - Preselezione

Inviare video e curriculum con foto primo piano e figura intera e video a casting@dreamingacademy.it.

A seguito, la produzione invierà una mail con tutti i dettagli per la convocazione.

Secondo step

Audizione per ensemble dalle 10.30 alle 12.30

Verrà insegnata una coreografia al momento e un brano corale al momento

Audizione per i ruoli dalle ore 14

Preparare due brani una ballad e uno up tempo

Verrà insegnata una coreografie al momento

Preparare un monologo drammatico e un monologo brillante

Info e prenotazioni

www.dreamingacademy.it - casting@dreamingacademy.it – 049 2021937

