Covid: gli autisti del trasporto pubblico donano sanificatori alla Croce Rosse e alla Verde

Nel pomeriggio di mercoledì gli autisti del trasporto pubblico padovano hanno donato due apparati per la sanificazione delle ambulanze del comitato di Padova della Croce Rossa Italiana e della P.O. Croce Verde Padova. Con le rappresentanze delle due associazioni, erano presenti i tre autisti che hanno seguito attivamente l'iniziativa: Paolo Giudica, il portavoce, accompagnato da Cristina Barrea e Orazio Fuocolare rispettivamente per il servizio extraurbano e urbano del trasporto pubblico padovano e il responsabile della Sanity System Marco Piran, che ha consegnato le due apparecchiature in tempo di record.

Le attrezzature

«Questo gesto ci appaga particolarmente perché permetterà alle due associazioni di poter usare i beni che abbiamo donato nel corso dei prossimi giorni e del futuro, garantendo un trasporto dei malati in un ambiente sanificato a rigor di legge – le parole dei donatori - Auspichiamo che gesti del genere possano essere emulati da altre aziende del nostro territorio e della nostra Italia, la solidarietà fa bene a chi la fa e a chi la riceve». Si tratta di importanti attrezzature, ancor più in piena emergenza Coronavirus, che garantiscono a volontari e pazienti la massima sicurezza in relazione ai rischi di contagio. Il presidente del comitato di Padova della Croce Rossa Italiana Giampietro Rupolo, ringrazia gli autisti del trasporto pubblico padovano, per l'attenzione dimostrata e la sensibilità verso chi sta affrontando questa particolare situazione e la cittadinanza tutta. Un segno che gratifica la grande famiglia della Croce Rossa Italiana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ringraziamenti

«A nome dei volontari di P.O Croce Verde Padova, esprimo il più sentito ringraziamento per questo dono da parte degli autisti del trasporto pubblico Padovano. E’ questo un segno di un dono che genera dono. Ogni giorno ed ogni notte noi volontari doniamo il nostro tempo e le nostre competenze verso chi ha bisogno di un trasporto o di soccorso. Anche in questi drammatici mesi dell'epidemia da CoVid-19 non è venuto a mancare anzi si è intensificato l'impegno dei volontari chiamati ad operare in situazioni a volte non facili per lo stress e la paura del contagio. Questo dono spontaneo, consegnato oggi, ci rende testimonianza della vicinanza degli autisti del trasporto pubblico Padovano ai valori della solidarietà e del volontariato, segno di una “rete” capace di trasformare la nostra società», le parole di Andrea Franco, presidente P.O. Croce Verde Padova.