Auto ecologiche per attività assistenziali domiciliari: 45 nuovi veicoli per l'Ulss 6

L’Ulss 6 Euganea non solo ha rinnovato il parco macchine ma lo ha anche potenziato con mezzi Euro 6 “amici dell’ambiente”. Quarantacinque vetture ecologiche, nuove di zecca, sono state consegnate nelle ore scorse al distretto Padova Sud e saranno a disposizione dei dipendenti – soprattutto infermieri – che svolgono, nel territorio compreso tra Monselice, Este, Montagnana e Conselve, attività di assistenza domiciliare.

I veicoli saranno a disposizione anche degli operatori di consultori, area disabilità, dipartimento di prevenzione, igiene pubblica, sanità veterinaria, medicina legale, servizio per le dipendenze, dipartimento di salute mentale. In parte a gpl, in parte a metano, le auto modello Clio e Panda prese a noleggio vanno a rinnovare il vecchio parco auto a benzina e a diesel.

«La sicurezza e l’efficienza su ruote, a beneficio dei nostri lavoratori, sono uno degli argomenti che ci stanno più a cuore. La nuova dotazione –commenta il Direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta – non è solo utile ma anche di forte impatto educativo e culturale. Va infatti ad arricchire il nostro progetto permanente di rispetto e risparmio delle risorse ambientali che consiste nell’acquisizione di apparecchiature mediche a basso consumo, nella predilezione di fornitori sensibili alle tematiche ambientali, nella progettazione di edifici sanitari in classe A, nella valorizzazione delle aree verdi». A gennaio scorso l’Ulss 6 Euganea si era dotata di altre 4 auto, due elettriche e due ibride ad uso degli operatori dello Spisal, corredate da due pensiline fotovoltaiche, una a Conselve e una a Camposampiero, con due stazioni di ricarica, a beneficio queste ultime sia dei dipendenti che della cittadinanza.