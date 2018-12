2.500 cuori pulsanti, per una buona causa: rivivi con noi l'edizione dei record della “Babby Bike”

Un fiume rosso. Lungo più che mai: è record per l'edizione 2018 della “Babby Bike”.

I numeri

I numeri parlano chiaro: sono state circa 2.500 le persone che hanno inforcato la propria bicicletta per partecipare alla manifestazione (organizzata con il patrocinio della Provincia di Padova e la collaborazione dei Comuni di Selvazzano, Teolo e Abano) che ha come obiettivo la raccolta di fondi per Team for Children onlus e i progetti a sostegno delle famiglie e dei bambini ricoverati al Reparto di Oncoematologia pediatrica di Padova. E di questi, ben 2.007 hanno acquistato il vestito da Babbo Natale, consentendo così di creare un lungo “serpentone” partito da Tencarola e giunto agli impianti “Ceron” di Selvazzano Dentro dopo essere passato per Feriole, Bresseo di Teolo, Praglia, Tramonte, Monteortone e Abano Terme.

Il video

Un tragitto immortalato con maestria dal videomaker Matteo Menapace di Videoe20.net, aiutato “dall'alto” da Cristiano di Archetipo Srl. Risultato finale: lo splendido filmato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale “Babby Bike”. Buona visione...