Padova "Città delle Idee": bando per la rigenerazione urbana e sociale dei quartieri

Per fare di Padova la "Città delle Idee": l'amministrazione comunale intende promuovere e sostenere, attraverso l'erogazione di specifici contributi economici, progetti particolarmente meritevoli rivolti alla rigenerazione-rivitalizzazione urbana e sociale dei 6 quartieri cittadini, con riferimento alle 10 Consulte.

Il bando

I progetti potranno riguardare attività sociali, culturali, ricreative, anche connesse a Padova Capitale europea del volontariato 2020 e alla programmazione di iniziative specifiche legate alla candidatura Unesco. I progetti devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2020. L'importo complessivo disponibile è di 250.000 euro, di cui 200.000 euro destinati ai progetti “in rete” e 50.000 euro destinati ai progetti singoli. Per entrambe le categorie sarà realizzata una graduatoria dei progetti presentati. Il bando completo è disponibile a questo link.

Requisiti di partecipazione

I progetti possono essere presentati solo ed esclusivamente da associazioni/enti senza scopo di lucro, condizione che deve risultare dall'atto costitutivo precedente la data di pubblicazione del presente avviso, a pena di esclusione. I progetti possono essere presentati sia a titolo individuale sia in qualità di capofila di forme di partenariato. Il soggetto beneficiario del contributo non può beneficiare di altri contributi comunali per il progetto presentato.

Tempi e modalità

Il plico deve pervenire, a pena esclusione, idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura ed entro il termine perentorio delle ore 12 del 27 febbraio 2020, con consegna a mano o tramite corriere a Comune di Padova, Ufficio protocollo, via del Municipio, 1 o per spedizione tramite posta a Comune di Padova, Settore Gabinetto del Sindaco, Ufficio Postale Padova centro - Casella Postale Aperta - 35122 Padova.

Info

Per informazioni rivolgersi al Settore Gabinetto del Sindaco responsabile del procedimento: dott. Corrado Zampieri - telefono 049 8205216

referente istruttoria: Donà Daria - telefono 049 8205443. email donada@comune.padova.it, pec gabinettosindaco@pec.comune.padova.it