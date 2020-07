Basso Isonzo, assemblea spontanea contro il rischio lottizzazione Ira

Avrebbe dovuto tenersi, nel parco del Basso Isonzo, la riunione del gruppo territoriale di Coalizione Civica ma poi grazie a dei volantini appesi qua e là vicino alle case e ai punti di passaggio si sono ritrovati in cinquanta. La Presidente della consulta di quartiere, Mila Masciari (Lista Lorenzoni), ha esposto ai presenti la storia di questa vicenda che vede l’Ira proprietaria di parte di quest’area che vorrebbe lottizzare mentre in tanti chiedono si realizzi il parco agricolo della città. Di fatto già esiste ma quel progetto lo mette a rischio. Tanti gli interventi di persone di tutte le età che sono spaventate all’idea si possa concretizzare l’idea dell’istituto di riposo per gli anziani, Ira appunto, che dovrebbe far costruire qui un centinaio di unità abitative. Fissato per il 14 luglio prossimo un appuntamento pubblico dove saranno presenti l’assessora all’ambiente Chiara Gallani e il vice sindaco Arturo Lorenzoni che ha la delega all’urbanistica, oltre a un rappresentante dell’Ira.

