Accordo fra BusItalia Veneto e Bicincittà per vivere Padova in modo semplice ed ecologico

A partire da lunedì i possessori di un abbonamento Busitalia Veneto potranno beneficiare di uno sconto del 20% su tutte le tariffe del servizio di bike sharing cittadino Goodbike Padova di Bicincittà. La combinazione bus + tram + bicicletta rappresenta una soluzione di mobilità integrata ecologica, economica e pratica per i pendolari che ogni giorno utilizzano i servizi Busitalia Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le novità

Le 28 stazioni bike sharing di Goodbike Padova garantiscono un servizio 24 ore al giorno e un'ampia disponibilità di mezzi, oltre a essere posizionate in punti strategici nelle immediate vicinanze delle fermate di bus e tram di Busitalia Veneto. Gli abbonati al servizio urbano potranno, quindi, accedere ai servizi con tre semplici passaggi: registrandosi sul sito www.goodbikepadova.it, abilitando la propria tessera Busitalia Veneto nell’apposita sezione del sito e sbloccando la bici direttamente dalla colonnina con il proprio abbonamento. Inoltre, fino al 31 luglio 2020, i possessori di un abbonamento urbano Busitalia Veneto avranno diritto a un mese di servizio bike sharing gratuito, al termine del quale potranno decidere se rinnovarlo. Per maggiori informazioni: clienti.padova@fsbusitaliaveneto.it