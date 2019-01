“Bicipolitana”, esultano gli Amici della Bicicletta: «Questo progetto è una scelta vincente»

C'è gioia, senza dubbio: la Fiab Padova - Amici della Bicicletta accoglie con grande soddisfazione la scelta, da parte del Comune di Padova, di approvare in giunta il progetto “Bicipolitana” realizzato dal vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni.

Partecipazione attiva

Spiega Enrico De Nadai, presidente di Fiab Padova: «Abbiamo partecipato attivamente al tavolo di lavoro comunale intersettoriale che ha studiato la realizzazione del piano e ha contribuito alla stesura delle indicazioni strategiche e tecniche che dovrebbero mettere in rete e in sicurezza i 17 itinerari ciclabili. L’obiettivo è aumentare fino al 25% gli spostamenti giornalieri urbani e siamo convinti che, se verrà realizzato completamente il piano, si ridurranno notevolmente il numero di incidenti. La Bicipolitana è una “metropolitana” dedicata alle biciclette dove i ciclisti si possono muovere velocemente su percorsi dedicati per spostarsi tra poli attrattori come ad esempio la stazione, l’Università o il posto di lavoro, senza interruzioni di alcun tipo in completa sicurezza. Questo progetto, data la configurazione del nostro territorio, costituito da strade strette, mancanza di un numero adeguato di parcheggi nel centro storico, è certamente una scelta vincente: la bicicletta occupa molto meno spazio, non inquina e alla fine della giornata i vantaggi sono molteplici: risparmio di carburante, risparmio di usura dell’auto e, da non sottovalutare, aumento delle calorie consumate. Naturalmente su questi percorsi si dovrà tener conto della necessità di eliminare tutti i punti critici che sono fonte di pericolo e di incidenti dando continuità ai vari tratti attualmente “monchi” e programmare una serie di interventi di manutenzione delle ciclabili esistenti».

Delegazione a Bruxelles

Inoltre una delegazione regionale di Fiab, nella giornata di lunedì 28 gennaio, si recherà a Bruxelles ospite dell’Eurodeputato del Partito Democratico Damiano Zoffoli per una visita presso le istituzioni europee. Una visita che avverrà a pochi giorni dalla importante decisione dell’Unione Europea, anch’essa molto apprezzata da FIAB, di mettere dazi supplementari, fino al 79%, all’importazione di biciclette elettriche dalla Cina, un provvedimento attuato dall’UE a seguito proprio di un’interrogazione parlamentare presentata dallo stesso Zoffoli: «Una misura ragionevole per garantire merci di maggior qualità a prezzo competitivo agli utenti. È giusto difendere i prodotti europei del settore delle biciclette dove soprattutto l’Italia è nota per la sua eccellenza e riteniamo quindi importante sostenere realtà imprenditoriali che si impegnano nella ricerca e nell’innovazione» osserva De Nadai. «Siamo contenti dell’invito ricevuto dall’onorevole Zoffoli di visitare il Parlamento Europeo poiché crediamo sia questa un’occasione per chiedere il sostegno normativo in materia di ciclabili e di biciclette, un’occasione unica per l’Associazione Fiab di avvicinarsi alle istituzioni comunitarie». Replca Zoffoli: «Felice di ospitare gli amici della Fiab nel cuore dell’Europa, in particolare a pochi giorni dalla presa di posizione dell’Unione Europea in difesa del nostro mercato. Questa scelta tutela le aziende italiane ed europee e i loro posti di lavoro nel settore. In Cina grazie a pesanti sgravi fiscali del governo le aziende potevano vendere in Europa prodotti a costi inferiori a quelli di produzione, mettendo a serio rischio tutto il mercato europeo. L’Unione per fortuna con saggezza ha deciso di intervenire fermando per tempo questa concorrenza sleale».