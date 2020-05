Slitta di una settimana la riduzione del costo del biglietto elettronico per i mezzi pubblici

Sette giorni di slittamento: per un problema di natura amministrativa è stata posticipata di una settimana la prevista riduzione del costo del biglietto elettronico sui mezzi Busitalia.

Slittamento

Il biglietto urbano passerà da 1.80 euro a 1.30 euro, in linea con il costo del biglietto cartaceo: la riduzione, relativa al pagamento con carta di credito tramite app, era prevista per mercoledì 6 maggio, ma a causa di alcune problematiche entrerà in vigore il 13 maggio. Sempre per l’inizio di giugno invece la riduzione sarà attiva anche per quanto riguarda i biglietti acquistati con sms.