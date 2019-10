Biglietto a un euro per chi deve raggiungere l'ospedale di Schiavonia: l'iniziativa

Nell’ambito del progetto europeo SaMBA, la Provincia di Padova in collaborazione con Busitalia Veneto, ha istituito un nuovo biglietto che permette di raggiungere l’Ospedale di Schiavonia da Este o da Monselice utilizzando la linea extraurbana E034/N.

L'iniziativa

A comunicarlo è Busitalia Veneto, che spiega: "Il biglietto ha un costo promozionale di 1 euro e vale 4 ore dalla timbratura; può essere utilizzato dal 7 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 solo sulla linea E034/N (Este - Deserto - S. Elena – Ospedale Schiavonia – S. Bortolo – Monselice) e solo con origine o destinazione l’Ospedale di Schiavonia. Il biglietto promozionale può essere acquistato solo a terra presso le biglietterie informatizzate, i principali punti vendita della zona o tramite l’app Busitalia Veneto. Chi proviene da altre località (e quindi fa cambio a Monselice, Este o S. Bortolo) deve dotarsi di un biglietto di corsa semplice per l’intera percorrenza o - se lo ritiene più conveniente - di una combinazione di biglietti di corsa semplice fino alla località di cambio più il biglietto in oggetto. Sempre dal 7 ottobre 2019 il servizio da e per Schiavonia sarà rimodulato, in via sperimentale, con 5+4 corse che raggiungeranno anche la stazione ferroviaria di Monselice.

Gli orari aggiornati della linea E034/N sono consultabili a questo link per la tratta da Monselice a Este e a questo link per la tratta da Este a Monselice".