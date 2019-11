Un format di successo, di anno in anno: torna il "Black Friday" a Padova

«Sette anni fa abbiamo iniziato un percorso innovativo e importante, abbiamo lavorato tanto e bene per definire un format che adesso viene sfruttato in maniera distorta, dobbiamo tornare a fare rete sulla base di regole condivise. Per battere la crisi non servono i finti Black Friday che rischiano di ricondurre il tutto ad una semplice scontistica per certi versi controproducente. Il marchio Black Friday non può essere uno specchietto per le allodole, noi a Padova, col contributo attivo e costante di oltre 250 operatori, lo abbiamo riempito di contenuti e abbiamo creato un format di successo che premia il consumatore attento e valorizza il nostro tessuto commerciale». Il Presidente di Ascom Padova Patrizio Bertin mette i puntini sulle “i”, alla vigilia della settima edizione del Black Friday Padova, in programma venerdì 29 novembre.

Promotori e partner dell’evento

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Padova e le Associazioni di categoria Ascom, Appe e Confesercenti è stato possibile realizzare la settima edizione del Black Friday Padova. Si conferma media partner anche quest’anno RadioPadova, che installerà uno speciale studio mobile in piazzetta Garzeria dal 23 al 29 novembre, mentre Autobase, concessionaria Renault e Dacia, per il terzo anno consecutivo metterà sul banco sconti da capogiro su auto, accessori e servizi post vendita. Una festa che affonda le sue radici nella storia, ma che da sempre resta uguale a se stessa. Il Black Friday è la festa di tutti i consumatori, un evento nato quasi cento anni fa negli Stati Uniti dove da sempre e senza nessun tipo di obbligo o coordinamento si colloca il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento che cade sempre il giovedì della quarta settimana di novembre. In pieno spirito americano, la comunità dei piccoli e grandi negozianti si organizza per creare una giornata di grandi incassi e offerte da capogiro per i consumatori e rare sono le fughe in avanti o i tentativi di aggirare la tradizione. Il nome Black Friday ha un’origine incerta, secondo alcuni sarebbe legato ai colori utilizzati nei registratori degli incassi: nero era il colore con cui si indicavano le cifre dei guadagni, rosso quello delle perdite. E così venne chiamato Black Friday il giorno in cui gli acquirenti fanno il pieno di acquisti e chi vende il pieno di numeri neri. Secondo un’altra definizione, invece, il termine Black Friday sarebbe stato coniato a Filadelfia e deriverebbe dalle pessime condizioni del traffico stradale che si sviluppano, per l'occasione, in quel giorno. In America il volume d’affari che sviluppa è addirittura utilizzato dagli analisti come metro per misurare lo stato di salute dell’intera economia.

Black Friday a Padova

Forse in pochi sanno che l’ormai celebre format del Black Friday, nato negli Stati Uniti, è stato esportato in Italia per la prima volta proprio a Padova. Il prossimo 29 novembre i negozianti della città del Santo faranno ancora una volta squadra per superare la contrazione dei consumi, promuovere i propri negozi e offrire ai consumatori un’occasione veramente irripetibile. Le regole del gioco? Sconti fino al 80%, ma solo venerdì 29 dalle 20.30 alle 23.30 le vie del centro diventeranno il luogo ideale per realizzare i propri desideri di consumatore. Le regole sono quelle che hanno fatto la fortuna della kermesse da ormai sette edizioni:

Solo tre ore di tempo, dalle 20.30 alle 23.30.

Sconti fino all’ 80% in centinaia di negozi

Un numero limitato di articoli e di capi super scontati.

I negozi ufficiali Black Friday saranno riconoscibili dalla tipica vetrofania gialla esposta in vetrina, che fungerà anche da etichetta per indicare i capi in offerta con il relativo sconto. L’edizione 2018 ha contato l’adesione di 450 esercizi commerciali aderenti tra negozi, ristoranti e bar che, malgrado il meteo non favorevole, hanno registrato code agli ingressi e generosi incassi.

Il sito ufficiale

Dal 23 novembre sarà ufficialmente on line il sito ufficiale della settima edizione www.blackfridaypadova.it. Su questo portale (quasi 90 mila visite in una settimana nel 2018) saranno riportati tutti i nomi e gli indirizzi dei negozi, bar e ristoranti che terranno aperte le serrando in occasione della notte dei super sconti. Per individuare più facilmente la propria wishlist il sito è diviso in categorie merceologiche, dall’abbigliamento alla cosmesi, dagli accessori all’hi tech.